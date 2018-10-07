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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz'da  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Mehmet Gülşen, kardeşi Hakan Gülşen  ile enişte Lütfi Gülşen'in ailesini ziyaret etti.

07 Ekim 2018 Pazar 22:33
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit ailesine ziyaret

Oktay, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 27. İstişare ve  Değerlendirme Toplantısı ve toplu açılış töreninin ardından Gülşen ailesinin  evine geçti.

İki oğlu ve damadı 15 Temmuz'da şehit düşen 88 yaşındaki anne Muzaffer  Gülşen ve aile fertleri tarafından karşılanan Oktay, aileye başsağlığı  dileklerini iletti.

Gülşen ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını  ileten Oktay, şehitlerin emanetlerinin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

Şehit ailelerinin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduklarını  bildiren Oktay, ailenin taleplerini dinledi.

Ardından Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine  geçen Oktay, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Yaşlılarla sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Oktay,  yetkililerden huzurevinin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Oktay'a, ziyaretlerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra  Zümrüt Selçuk, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Ercan  Topaca ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney eşlik etti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:33
  1. Ankara
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay
  3. 15 Temmuz

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