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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Afrika Boynuzu'nda  son dönemde yaşanan gelişmeler büyük bir iş birliği fırsatı doğurmuştur. Biz bu  bölgenin istikrarı ve kalkınması için elimizden gelen desteği sağlamaya devam  edeceğiz." dedi.

20 Kasım 2018 Salı 21:19
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ortak basın toplantısı

Oktay, Başbakanlık Binası'nda Sudan Başbakanı Mutez Musa ile baş başa  görüştü. Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu 15. Oturumu’na başkanlık yapan  Oktay ve Musa, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, basın toplantısında, köklü tarihi ve  kültürel bağlara sahip oldukları Sudan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu  belirterek, Sudan'ın düşünce dünyalarında ve Afrika ile ilişkilerinde müstesna  bir yere sahip olduğunu söyledi.

Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'in bu yıl içinde  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli vesilelerle yaptıkları davetlere  icabet etmek için 3 kez Türkiye’ye gelerek dostluğunu gösterdiğini belirtti.

Bu ziyaretlerin halklar ve liderler arasındaki derin muhabbeti  simgelediğini anlatan Oktay, "Sudan'a bütün iş birliği alanlarında hemen hemen  bütün kurum ve kuruluş temsilcilerimizi kapsayan çok kalabalık bir heyetle  geldik. Bu durum, ikili iş birliğimizi daha da ilerletme yönündeki siyasi  iradenin en somut göstergesidir. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız  geçtiğimiz yıl aralık ayında Sudan'a ziyarette bulundu. Bu ziyaret vesilesiyle  ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkaran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği  Konseyi kuruldu. Bu konseyin ilk toplantısını önümüzdeki dönemde  Cumhurbaşkanlarımız başkanlığında Türkiye'de gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye  konuştu.

Oktay, görüşmeler vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği  Konseyi Toplantısı'nın gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını,  ülkeler arasındaki mükemmel düzeydeki ilişkilerin daha da derinleştirilmesi  iradesini teyit ettiklerini söyledi.

Ticaret, savunma, tarım, hayvancılık, enerji, madencilik, eğitim,  kültür, turizm ve sağlık alanlarında yürütülecek ortak faaliyetleri kapsamlı bir  şekilde ele aldıklarının altını çizen Oktay, bu alanlarda somut iş birliği  modelleri üzerinde çalıştıklarını, en kısa zamanda bunları hayata geçireceklerini  kaydetti.

İSTANBUL - HATRUM - PORT SUDAN UÇUŞLARI

Mevcutta 500 milyon dolar civarında seyreden ikili ticaret hacmini  yeterli görmediğini vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sudan’da gerçekleştirilen önemli projelerde Türk insanının ve iş  dünyasının katkılarını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Hartum’da yakın zamanda  bir Türk bankasının şube açacağı müjdesini sizlere paylaşıyorum. Bu şekilde  ticaret ve yatırımlarımız hız kazanacaktır. Öte yandan enerji, tarım, sağlık gibi  alanlarda da iş birliğimizi güçlendirecek somut adımları da atmaktayız.  İstanbul-Hartum arasında doğrudan gerçekleştirilecek seferlere ek olarak,  talebiniz doğrultusunda Türk Hava Yolları, İstanbul-Hartum-Port Sudan uçuşunu  başlatmayı planlamaktadır. Bu seferlerin başlamasının ülkelerimiz arasındaki  ticaret ve turizm potansiyelini harekete geçireceğine inanıyoruz."

Oktay, Sudan'ın son dönemde karşı karşıya kaldığı sıkıntıları aşmak  için uluslararası toplumla hareket ettiğini ve büyük fedakarlıklarda bulunduğunu  dile getirdi.

Sudan'ın zor, sınamalarla dolu bir coğrafyada bulunduğuna dikkati  çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Bu bölgede istikrar, barış ve refahın güçlendirilmesine en fazla  katkı sağlayabilecek ülkelerin başında Sudan gelmektedir. Güney Sudan'da hükümet  ve muhalefet arasındaki barış anlaşması ancak Sudan ve Cumhurbaşkanı El Beşir'in  katkısıyla sağlanabilmiştir. Sudan’ın bu gayretlerini takdir etmekteyiz. Afrika  Boynuzu'nda son dönemde yaşanan gelişmeler büyük bir iş birliği fırsatı  doğurmuştur. Biz bu bölgenin istikrarı ve kalkınması için elimizden gelen desteği  sağlamaya devam edeceğiz. Sudan sadece Afrika'nın değil İslam dünyasının da  önemli bir üyesidir. Sudan ile Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) tüm  platformlarında her zaman dayanışma içinde olmuştur. Sudan'ın İİT Dönem  Başkanlığımıza verdiği destek için de ayrıca teşekkür etmek isterim."

FETÖ İLE MÜCADELE

Oktay, hem Türkiye hem de dünya ülkeleri açısından tehdit olan FETÖ’ye  karşı en anlamlı desteği veren ülkelerin başında Sudan'ın yer aldığını anımsattı.

Sudan'ın bu konudaki desteğini Türk milletinin unutmayacağını anlatan  Oktay, "Ne yazık ki FETÖ Afrika’da çeşitli ülkelerde yapılanmak suretiyle bu  ülkeler için de büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Sudan'dan beklentimiz bu terör  örgütü konusunda bize verdiği desteği devam ettirmesidir." dedi.

Sudan Başbakanı Mutez Musa ise Oktay'ın ziyaretinden duyduğu  memnuniyeti dile getirdi.

Oktay ile ikili ilişkileri, planlanan projeleri en ince ayrıntısına  kadar değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Musa, "Bu ziyaretler  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında yaptığı ziyaretin  bir devamı niteliğinde. Görüşmelerimizde daha çok eğitim, sağlık, ekonomi, tarım  ve hayvancılık konularını ele aldık. Projelerin detayları konusunda mutabık  kaldık." ifadelerini kullandı.

Musa, iki ülkenin tarım bakanlıklarının başkanlığını yapacağı bir  komisyonun kurulmasını kararlaştırdıklarını belirtti.

"Sudan hükümeti Türkiye ile yapılan bütün anlaşmaların hayata  geçirilmesi konusunda gayret gösterecektir. İki halkın çıkarları doğrultusunda  gereken neyse yapılacaktır. İki ülkede de bu siyasi irade mevcuttur. Kaybedecek  bir saatimiz bile yok." diyen Musa, projelerin önündeki bürokratik engellerin de  kaldırılacağını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:19
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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