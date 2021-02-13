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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kadir Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kadir Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Çok sevdiği İstanbul'a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 17:22:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kadir Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından, müstesna şahsiyet Kadir Topbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Çok sevdiği İstanbul’a emsalsiz hizmetleri ve beyefendiliği ile her daim hafızalarımızda yerini koruyacak olan merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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