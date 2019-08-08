Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.

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