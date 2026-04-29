Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soruyu yanıtlayan Yılmaz, çalışmaların sürdüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bir çalışma grubu oluşturduğunu, dünyada ve Türkiye'deki anayasalarla ilgili tecrübelerin ve bugüne kadar gelinen sürecin yer aldığı çeşitli başlıkların görüşüldüğünü söyledi.

Cevdet Yılmaz, "Ancak anayasayı yapma platformu, asıl platform tabii ki TBMM. MHP daha önce kendi taslağını, çalışmasını yapmıştı. Biz de bu çalışmaları sürdürüyoruz. Diğer partilerin de katılımıyla ancak olabilecek bir şey." açıklamasında bulundu.

Partilere anayasa konusunda çağrı yaptıklarını aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP başta olmak üzere, bütün partilerin kendi çalışmalarını tamamlayıp ortaya koymasıyla Meclis zeminde bütün partilerin bir araya gelip bu çalışmayı sonuçlandırması gerekiyor. Çünkü anayasalar malum en geniş mutabakata dayalı olarak yapılması gereken çalışmalar. Hele yeni bir anayasa diyorsanız bunun hem Meclis hem de toplumsal düzeyde en geniş mutabakatla yapılması gerekiyor. Biz bu ihtiyacı görüyoruz. 12 Eylül askeri darbesi sonrası Anayasanın, her ne kadar çok fazla değişmiş olsa da bir yük olmaktan çıkması... Türkiye'nin kendi iradesiyle, demokratik bir şekilde sivil anayasa hazırlamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok sayıda değişiklik oldu ama tutarlılığını da kaybetti bu metin. Yapılacak değişimin kendi içinde daha sade daha tutarlı bir anayasa oluşturacağına inanıyoruz."

Yılmaz, yeni anayasa konusuna sadece geçmiş odaklı değil gelecek odaklı da baktıklarını belirterek, "Malum yeni bir dünya yapılanması var. Yeni teknolojiler var. Dünya farklı bir yere doğru gidiyor. İşte burada gençleri merkeze alan, geleceği merkeze alan, yeni dünyanın kavramlarını da içinde barındıran bir anayasa çalışması sürdürüyoruz. Diğer partiler de hazır olduğunda bu çalışmalar meyvelerini verecektir diye inanıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin "AK Parti içindeki anayasa komisyonunun çalışmalarında hızlanma var mı?" sorusuna Yılmaz, "Çalışmalarımızı biz kendi mutfağımızda sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi çalışması olup olmayacağına ilişkin ise, "Ekonomiyle ilgili konularda kararlar verildiğinde açıklamalar yapılıyor. Belirli kurallara dayalı bir sistemimiz var. O sistem çerçevesinde gelişmeler sağlanıyor." sözlerini sarf etti.

"Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"na ilişkin de konuşan Yılmaz, şunları paylaştı:

"Türkiye, yeni bir program açıkladı biliyorsunuz. Küresel düzeyde belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde istikrarını koruyan bir ülke olarak, güvenli liman olarak Türkiye, tüm dünyada hem yatırımları hem nitelikli insan gücünü hem de karar alma merkezlerini cezbetmeye dönük önemli bir inisiyatif aldı. Yeni bir paket açıkladık. Bu paketle ilgili çalışmaları da hızla hayata geçireceğiz. Amacımız, Türkiye'ye küresel finanstan daha fazla pay almak. İstanbul Finans Merkezi'ni çok daha etkili bir hale getirmek. Bir taraftan da hem içerideki yatırımcılarımız için hem dünyadan uluslararası yatırımcılar için doğrudan yatırımı yükseltmek. Bu anlamda radikal bir tedbirimiz var. Kurumlar vergisini imalatçı, ihracatçılar için yüzde 9'a düşürüyoruz. Bu çok önemli bir adım. Hem içeride sanayimizi ve ihracatımızı destekleyecek hem de Türkiye'yi yatırımlar açısından özellikle de imalat sanayi açısından çok daha cazip hale getirecek bir program. Bu programı takip etmenizi öneririm. Türkiye'ye çok şey kazandıracağına inanıyoruz."