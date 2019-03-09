Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 31 Mart'tan sonra da...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan İlim Yayma Vakfı'nın 48. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

"31 Mart'tan sonra da..."

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimizle birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız." dedi.

"Böyle kuruluşlar oldukça gençler terör ağına düşmez"

Fuat Oktay, "İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına da düşmeyecektir." diye konuştu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek, Oktay'a hediye takdim etti.