Cumhurbaşkanı Vekili Oktay'dan adli yıl açılış mesajı
Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz 2018-2019 yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.03 Eylül 2018 Pazartesi 15:06
Cumhurbaşkanı VekiliFuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2018-2019 Adli Yılı açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenden fotoğraflar paylaşarak, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.
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