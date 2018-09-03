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Cumhurbaşkanı Vekili Oktay'dan adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, "Açılışını  gerçekleştirdiğimiz 2018-2019 yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve tarafsızlığı  ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza hayırlı  olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:06
Cumhurbaşkanı Vekili Oktay'dan adli yıl açılış mesajı

Cumhurbaşkanı VekiliFuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 2018-2019 Adli Yılı açılışı  dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenden fotoğraflar  paylaşarak, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni adli yılın, hukukun üstünlüğü ve  tarafsızlığı ilkesi ile Türk yargısının teminatı olan tüm yargı mensuplarımıza  hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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