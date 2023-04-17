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Siyaset Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini tehdit eden Akşener, homolara ‘selam’ çaktı
Siyaset

Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini tehdit eden Akşener, homolara ‘selam’ çaktı

Yeniakit Publisher
2023-04-17 10:39:00 -
Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini tehdit eden Akşener, homolara ‘selam’ çaktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin seçim beyannamesi ve milletvekili adayları tanıtım toplantısında üstü kapalı olarak bir yargı tehdidi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerine gönderdi.

HABER MERKEZİ

Türkiye'de tarihin yüz karası, vicdanı kin karası, ahlakı da günah karası olan ciddiyetsiz, beceriksiz ve yüzsüz bir iktidar olduğunu iddia eden Akşener, “Adaletin bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar ama biz İyi Parti olarak buradan söz veriyoruz. Recep Bey ve arkadaşlarına karşı adil davranacağız” dedi.

ATO Congresium’da gerçekleşen toplantıda seçim beyannamesini de açıklayan Akşener’in, Allah’ın lanetlediği eşcinselliği meşrulaştırmaya yönelik skandal bir vaatte bulundu. İP lideri tarafından açıklanan 300 sayfayı aşan beyannamenin tam metninde, ‘cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek’ vaadinde bulunulduğu belirlendi. Beyannamede, “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz ve cinsel yönelimden dolayı uygulanan şiddete yönelik hukuki tedbirleri artırıp güçlendireceğiz” ifadelerine yer verildi. Skandal vaat, olası zillet iktidarında LGBTİ sapkınlığına meşruiyet kazandırılacağını bir kez daha tescilledi.

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