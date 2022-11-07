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Dünya Cumhurbaşkanı tehlikeye dikkat çekip Türkiye'den yardım istedi!
Dünya

Cumhurbaşkanı tehlikeye dikkat çekip Türkiye'den yardım istedi!

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) Irak’ta artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 23:10:00 -
Cumhurbaşkanı tehlikeye dikkat çekip Türkiye'den yardım istedi!

Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP27) Irak’ta artan kuraklık için Türkiye ve İran’dan yardım istedi.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşan Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit, ülkesindeki kuraklığa dikkat çekti.

"Kuraklık ciddi bir tehlike"

Reşit, Irak’ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerin başında yer aldığını belirterek, “Irak’ta giderek artan kuraklık ciddi bir tehlike teşkil ediyor” dedi.

Türkiye ve İran'dan yardım istedi

Irak’ın yağmur seviyesinin azalması sonucu kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Reşit, Türkiye ile İran’ı bu krizi aşmak için işbirliğine davet etti. Artan kuraklığın ülkedeki tarım alanlarının azalmasına yol açtığını vurgulayan Reşit, “Küresel ısınma ve çölleşmeden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Irak’ın yüzde 40'ı tehdit altında” dedi.

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