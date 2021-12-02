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Dünya Cumhurbaşkanı seyahat kısıtlamalarına böyle tepki gösterdi: İzzetimize atılmış bir tokat!
Dünya

Cumhurbaşkanı seyahat kısıtlamalarına böyle tepki gösterdi: İzzetimize atılmış bir tokat!

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un çıktığı Güney Afrika'ya uygulanan seyahat kısıtlamalarına tepki gösteren Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bunun Afrika'nın izzetine atılmış bir tokat olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 19:52:00 -
Cumhurbaşkanı seyahat kısıtlamalarına böyle tepki gösterdi: İzzetimize atılmış bir tokat!

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının "Afrika'nın izzetine atılmış bir tokat" olduğunu söyledi.

Ramaphosa, Batı Afrika gezisi kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Fildişi Sahili'nde Devlet Başkanı Alassane Ouattara ile bir araya geldi.

"Bu seyahat kısıtlamaları Afrika'nın izzetine vurulmuş bir tokattır"

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ramaphosa, Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasaklarına değindi. Ramaphosa, "Omicron varyantını ilk tespit edenlerin Afrikalı bilim adamlarımız olduğu göz önüne alındığında, bu seyahat kısıtlamaları Afrika'nın izzetine vurulmuş bir tokattır." ifadesini kullandı.

Kararları 'bilimsellikten uzak' olarak değerlendirdi

Kısıtlamaların "bilimsellikten uzak" şekilde alınmış karar olduğunu belirten Ramaphosa, bu durumun Afrikalılara karşı yapılmış bir haksızlık olduğunu dile getirdi.

'Kısıtlamaları kaldırın' çağrısı

Ramaphosa, seyahat kısıtlamaları uygulayan ülkeleri kararlarını acilen gözden geçirmeye ve bu kısıtlamaları kaldırmaya çağırdı.

Yasağın Güney Afrika ekonomisine ve turizm sektörüne çok büyük zararlar vereceğini vurgulayan Ramaphosa, alınan kararlara duyguların değil bilimin öncülük etmesi gerektiğini kaydetti.

 

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