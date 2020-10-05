  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:11:23 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı
Siyaset

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kapısını bakın kimlere açtı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nın kapısını teröristler i..
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma s..
Dünya

"Putin, Aliyev ve Erdoğan ile görüşebilir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi durumunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay