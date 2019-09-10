Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ile Mardin'de şehit düşen güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Alınan bilgiye göre, Erdoğan, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yasin Sarı ve Mardin'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan güvenlik korucusu Evren Başçı'nın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.



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