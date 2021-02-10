Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti grubundaki konuşmasında muhalefeti sert bir dille eleştirdi. İsim vermeden Muharrem İnce'nin CHP'den istifa ederek yeni parti kurmasına da değinen Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Katıldıklarımız da var katılmadıklarımız da"

"Diğer partilerden istifa edenleri alkışla karşılayanların CHP'deki istifaları yerden yere vurmasını da ibretle takip ediyoruz" diyen Erdoğan "Bu tabloyu faşist zihniyetin ifşası olarak değerlendiriyoruz. Son günlerde bu partiden ayrılanların hem eski partilerine hem de bize yönelik eleştirilerini dikkatle dinliyoruz. İçinde katıldıklarımız da var katılmadıklarımız da. Tüm bu gelişmelerin düğüm noktası 2023 seçimleri olacaktır" dedi.

"Böyle demokrasi mi olur?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Esasen biz hiçbir partinin iç işlerine karışmayız. Kendimizinkine de karışılmasını istemeyiz. Geçmişte vekil ödünç verme sistemiyle siyaseti zehirleyen CHP maalesef bu ülkeyi ve ilkelerimizi yerle bir etmiştir. Kiralık vekil vereceksin, diğer parti İP o da kiralık vekil verecek. Sonra da geri istiyorum diyecek. Böyle demokrasi olur mu? CHP içindeki sağduyulu kardeşlerime sesleniyorum. Şu andaki CHP Kuvayi Milliye CHP'si midir? Hayır. Amerika'dan ve Avrupa'dan demokrasi dilenen şu andaki CHP yıllarca emperyalistlere karşı yumruk sallayanların CHP'si midir? Millet tarafından seçilen vekillerini adeta pazara çıkartan CHP, yıllarca parti içi demokrasi ile övünenlerin CHP'si mi? Bu sorulara yanıt evet ise bizim için konu kapanmıştır. Ama hayır deniyorsa hatırlatmak da boynumuzun borcudur. CHP'nin başındaki zat yüzsüz bir yönetimi partisi ve ülkesine dayatıyor. Bu zatın aynı hezeyanları ısrarla tekrarlamasını izliyoruz. Vicdanı sızlamayan, siyasi ahlaktan nasipsiz bir adamcağız ile karşı karşıyayız. Yeni yönetim sistemimizde kabinenin nasıl kurulduğunu idrak edemeyen bu zat bakanların atama ile geldiğini söylüyor. Yeni sistemde bakanlar CHP Genel Başkanı gibi kasetle gelip kasetle gitmiyor."

"FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum"

Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıklayan Muharrem İnce, "Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Cefasını çekenler başka sefasını çekenler başka. Kimlerle yolumu ayırıyorum: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atama getiren bu arkadaşlarla yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca gidip başka partiden aday olup sonra CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Asla olmayacağımız bir yer var, o da Cumhur İttifakı'"

Muhabirlerin muhalefeti bölme sorularına ise İnce, şu sözlerle yanıt vermişti: "Bölme mölme yok. Bölmüyorum kardeşim, bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmemiz lazım. Bizim asla asla asla olmayacağımız bir yer var, o da Cumhur İttifakı'dır"