Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.
IHAAW142550-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.08 Mart 2019 Cuma 14:31
IHAAW142550-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.08.03.2019 14:25:50TSINNNN
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