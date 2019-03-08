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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

IHAAW142550-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

08 Mart 2019 Cuma 14:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

IHAAW142550-SIY/08-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.08.03.2019 14:25:50TSINNNN

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:31
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