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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez" dedi.

IHAAW204524-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor.

24 Mart 2019 Pazar 20:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez" dedi.

IHAAW204524-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez" dedi.24.03.2019 20:45:24TSINNNN

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 20:50
  1. doğa

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