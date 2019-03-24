Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez" dedi. IHAAW204524-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor.

IHAAW204524-SIY/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mansur Yavaş vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez" dedi.24.03.2019 20:45:24TSINNNN

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