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Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD başkanlığındaki İdlib İstişare Toplantısı'nda konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlandı. İdlib'e yapılacak konutlara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan "Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. İlk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım, biz katkıda bulunmuş olalım." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 20:27:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya telefonla bağlanıp müjdeyi verdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı" devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Erdoğan da İdlib bölgesinde özellikle Suriye'nin kuzeybatısında yapımı devam eden konutlarla ilgili mücadeleleri için sivil toplum kuruluşu temsilcilerini tebrik etti ve yapılan hayırların kabul olmasını diledi.

Müjdeyi telefondan verdi

Türk milletinin bugüne kadar sadece Suriye'de değil, dünyanın farklı yerlerinde garip gureba, fakir fukara ve mazlumun yanında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra da bu millet yine aynı şekilde yer almaya devam edecektir. Şu anda komşumuz sınır boylarında bu verdiğimiz mücadelede de çok büyük önem arz ediyor. Konut hedefimizi süratle yaz mevsimi içerisinde gerçekleştirir ondan sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin yerleşmesini sağlayabilirsek inşallah kış mevsimine hiç olmazsa buralarda girme şansını, imkanını yakalarlar. Ondan sonra 50 bin konut hedefinin de üzerine çıkar orada bunları daha da artırırız. Şu anda Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. Biz de şimdilik ilk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım. Bu 50 konutumuzla biz de oraya inşallah katkıda bulunmuş olalım. Rabb'im bu kardeşlerimizi çektikleri bu çilelerden bir an önce kurtarmaya bizleri vesile eylesin."

 

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Yorumlar

mazlum

sen yap rusya gelsin geri bombalasın sizde zerre mantık yok be
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Çap

İtlip kontlarinin maliyetini yazi ki halkımızdan gönüllü yabmak isdehenler olur
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