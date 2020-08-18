Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i dün Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 56 puanla 6 sırada tamamlayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, Cengiz'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Cengiz, Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.
Konuyla ilişkin Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" ifadeleri kullanıldı.