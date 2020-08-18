  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti
Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i dün Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:11:00 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i kabul etti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 56 puanla 6 sırada tamamlayan Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cengiz'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cengiz, Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.

Konuyla ilişkin Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, başkanımız Mustafa Cengiz'i Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme 17 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Başkanımız görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza 53 numaralı Galatasaray formasını takdim etti" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

İsm Ali lakaplı şahız muhtemelen bizden değildir
  • Yanıtla
İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'
Gündem

İşgalden bir farkı yok! 'Bu açık bir savaş ilanıdır'

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ortaya çıkan skandal sözlerini değerlendiren gazeteci Faruk Aktaş..
Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi
Dünya

Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi

Türkiye, Libya'da kritik bir üs olan Vatiye'ye KORKUT hava savunma sistemlerini yerleştirdi.
Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!
Siyaset

Çavuşoğlu duyurdu: O ülke ile 7 anlaşma birden!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Haiti arasında 7 önemli anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı