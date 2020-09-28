  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 21:53:15 -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı
Medya

Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı

Oyuncu Bergüzar Korel, TRT'de bu akşam ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Marifetmiş gibi bir de paylaştılar! Skandal dizinin setinden rezalet görüntüler ortaya çıktı
Medya

Marifetmiş gibi bir de paylaştılar! Skandal dizinin setinden rezalet görüntüler ortaya çıktı

FOX TV’nin gayri meşru yaşam tarzının topluma aşılanmaya çalışıldığı 'Yasak Elma' adlı dizisinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kur’an..
Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Dünya

Ermenistan çıldırdı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine ateş açması üzerine başlayan karşı saldırı sonrası Erivan yönetiminden Türkiye'ye yönelik ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı