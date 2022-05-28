Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a günübirlik ziyarette bulunacak.
Aliyev ile bir araya gelecek olan Erdoğan "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Asan (Kolay) Hizmet Merkezi ve Bakü Bilim Merkezi'nin açılışına katılacak.