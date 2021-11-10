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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Atatürk, CHP'nin kapısından içeri sokulur muydu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Atatürk, CHP'nin kapısından içeri sokulur muydu

“Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancılara mektup yazıp Türkiye'ye karşı ittifak çağrısı yapıyor. Şayet inanın Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk, o partinin kapısından içeri sokulur muydu tabii onu da bilmiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:51:00 - 2021-11-10 15:11:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu’nda düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak kuran CHP'nin içine düştüğü durumu anlatan Erdoğan, "Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektup yazarak iş insanlarımızı tehdit ediyor. Gazi hayatta olsaydı bunları sopayla kovalardı" ifadelerini kullandı.

"Atatürk, o partinin kapısından içeri sokulur muydu" 

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı, terör örgütleri saldırdı, sınırları kuşatılmaya çalışıldı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin başındaki zatın bunların hiçbiri için yabancı büyükelçilere Türkiye'nin çıkarını korumak adına mektup yazdığını, hatta ima yollu bir cümle kurduğunu görmedik, duymadık. Ama ülkenin en büyük yatırımını engellemek için tamamı yanlış, tamamı yalan ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor, yetmiyor yabancılara mektup yazıp Türkiye'ye karşı ittifak çağrısı yapıyor. Şayet inanın Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı.

Gerçi bu partinin mevcut yapısı içinde Atatürk, o partinin kapısından içeri sokulur muydu tabii onu da bilmiyoruz. İktidarın hayalini kurmak da bile böylesine küstahlaşan, nobranlaşan, kibirden yanlarına varılmayan, her kesimi tehdit eden, gavurun kılıcını çalmaktan başka iş bilmeyen bu faşist zihniyet, milletimizden hak ettiği dersi mutlaka alacaktır. Biz ise Atatürk'ün ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda hangi yatırım yapılması gerekiyorsa yapmayı, hangi adım atılması gerekiyorsa atmayı, kiminle mücadele edilmesi gerekiyorsa mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

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