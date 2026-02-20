  • İSTANBUL
Dünya Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü
Cumhurbaşkanı Petro’dan eylem çağrısı Halkı sokağa döktü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ülkenin en yüksek idari mahkemesi olan Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini engellemesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine halk eylem yapmak için sokağa çıktı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifinin Danıştay tarafından reddedilmesi nedeniyle halkı eylem yapmaya çağırdı.

Petro, ülkenin en yüksek idari mahkemesi olan Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini engellemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine başkent Bogota başta olmak üzere birçok büyük şehirde halk eylem yapmak için sokağa çıktı.

Başkent Bogota'da göstericilerin ana yolları ulaşıma kapatması nedeniyle toplu ulaşımda ve trafikte aksamalar yaşandı.

