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Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı! Çok sayıda subay emekliye sevk edildi

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığında 34 general ve albay emekliye sevk edilirken, 18 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:48
Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı! Çok sayıda subay emekliye sevk edildi

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subayların emekliye sevk edilmeleri ve bir üst rütbeye terfi ettirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 3 tuğgeneral, 31 albay emekliye sevk edilirken, 5’i general olmak üzere 18 subay, bir üst rütbeye terfi ettirildi. 

EMEKLİ OLACAK SUBAYLAR 

 15 Eylül 2018 tarihinden itibaren emekliye ayrılacak subaylar, Tümgeneral Güray Alpar, Tuğgeneral Mehmet Artar, Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Jandarma Kıdemli Albay Erdal Eren, Jandarma Kıdemli Albay Bektaş Arslan, Jandarma Kıdemli Albay Erhan Nazlı, Jandarma Kıdemli Albay İsmet Cansaran, Jandarma Kıdemli Albay Bülent Mercan, Jandarma Kıdemli Albay Ertuğrul Memiş, Jandarma Kıdemli Albay Dündar Aydın, Jandarma İKM. Kıdemli Albay Ayhan Özdemir, Jandarma MÜH. Kıdemli Albay Faik Eren, Jandarma Kıdemli Albay Ramazan Çalışkan, Jandarma Kıdemli Albay İsmail Güzel, Jandarma Kıdemli Albay Taner Güdükbay, Jandarma KUR. Kıdemli Albay Aziz Yılmaz, Jandarma KUR. Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, Jandarma Albay Selahattin Özenli, Jandarma Kıdemli Albay Salih Akbaş, Jandarma Kıdemli Albay Süleyman Gürz, Jandarma Albay Cemal Akyıldız, Jandarma Kıdemli Albay Hacı Mehmet İnce, Jandarma Albay İbrahim Yılmaz, Jandarma Albay Ufuk Urgun, Jandarma Albay Oktay Koç, Jandarma Albay Hasan Çırak, Jandarma Kurmay Albay Hasan Topuz, Jandarma Albay Namık Kemal Çetinkaya, Jandarma PIT. Albay Alaaddin Demiryürek, Jandarma Albay Bülent Keskin, Jandarma Albay Ramazan Fatih Arslan, Jandarma Albay Murat Şağban, Jandarma Albay Ziya Kasacı, Jandarma Albay Celal Mahmut Solak olarak belirlendi. 

TERFİ ETTİRİLEN SUBAYLAR 

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu Tümgeneral Musa Çitil korgenralliğe, Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İsmail Balıbek, Münir Güzel ve Ahmet Hacıoğlu tümgeneralliğe terfi ettirildi. Jandarma Kıdemli Albaylar Şakir Uslu, Yusuf Ziyaaddin Cavlak, Ünsal Bulut, İbrahim Koyuer, Murat Bulut, Halil Şen, Hüseyin Hilmi Atabay, Nuri Öztürk, Alper Sır, Cemil Lütfi Özkul, Selçuk Yıldırım, Ahmet Kavukçu ve Tekin Aktemur tuğgeneralliğe getirildi. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 07:48
  1. Aydın
  2. jandarma
  3. Jandarma Genel Komutanlığı

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