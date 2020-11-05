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Gündem Cumhurbaşkanı kararı! Ümraniye Elmalıkent mahallesi depremde riskli alan ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı kararı! Ümraniye Elmalıkent mahallesi depremde riskli alan ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bir bölge, riskli alan ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:52:00 -
Cumhurbaşkanı kararı! Ümraniye Elmalıkent mahallesi depremde riskli alan ilan edildi

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamada ise Elmalıkent’in 1 milyon 223 bin 142 metrekare alana sahip olduğu ve riskli alanın 62 bin 503 metrekare büyüklüğünde bir alanı kapsadığı belirtilerek “Hak sahipleri herhangi bir kayıp yaşamayacak” denildi.

Çoğunluk karar verecek

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Riskli alanlarda yapılacak çalışmalar ve uzlaşma faaliyetleri mülk sahiplerinin çoğunluğu ile alınan kararlar doğrultusunda devam edecek olup, tamamı tapulu arsalarda mülk sahiplerinin bir hak kaybı olmayacak, mevcut tapulu arsalarından imar planlarına göre alacakları inşaat haklarına göre hesaplamalar yapılacak. Çalışmaların gecekondu uygulamaları ile herhangi bir ilgisi olmayıp, kentsel dönüşüm çalışmaları ile aynı yöntemlerle uzlaşma faaliyetleri yapılacak. Elmalıkent Mahallesi sınırları içerinde bir Kentsel Dönüşüm Ofisi'ni faaliyete geçecek. Bu ofis tüm Ümraniye halkının kentsel dönüşüm ile ilgili sorularına cevap verecek.”

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