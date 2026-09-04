Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı!
Beşiktaş bir türlü bu oyuncudan kurtulamıyor...
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Beşiktaş bir türlü bu oyuncudan kurtulamıyor...
Beşiktaş, Elan Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Kolombiyalı futbolcu, Macaristan'a transfer oldu. Beşiktaş, orta saha oyuncusu Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.
Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Kolombiyalı futbolcu, Macaristan'a transfer oldu. Beşiktaş, orta saha oyuncusu Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlıların 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan sırasıyla Brezilya ekibi Athletico Paranaense ve Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiralandı.
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