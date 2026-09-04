  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kocaeli'de toplu ulaşımda şok yenilik: 41G ile yeni dönem! Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı! Balık pazarı hareketlendi Fırat’ın bereketi Suriyelilerin yüzünü güldürdü İşte turşu suyu-bal karışımının etkileri: Özellikle sporcular tercih ediyor! İngiliz ordusunda tarihi kriz! 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri görülmedi Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı “En hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir”: Kur’an bülbülleri icazet aldı Devler Ligi'ne neden yazılmadı? Kafalardaki soru: Kaan Ayhan'la neden uzatıldı? Büyükçekmece Belediyesi davasında yeni gelişme Mahkeme Hasan Akgün hakkında kararını verdi
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı!

Beşiktaş bir türlü bu oyuncudan kurtulamıyor...

#1
Foto - Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı!

Beşiktaş, Elan Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

#2
Foto - Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı!

Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Kolombiyalı futbolcu, Macaristan'a transfer oldu. Beşiktaş, orta saha oyuncusu Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

#3
Foto - Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı!

Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile beklenen ayrılık gerçekleşti. Kolombiyalı futbolcu, Macaristan'a transfer oldu. Beşiktaş, orta saha oyuncusu Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

#4
Foto - Beşiktaş 2029 yılına sözleşmesi olan futbolcusunu bir kez daha kiraladı!

Siyah-beyazlıların 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan sırasıyla Brezilya ekibi Athletico Paranaense ve Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiralandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu
Gündem

Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni bir gelişme ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında göz..
AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'li vekilin evlat acısı! 23 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen (23), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Gereğini yaparız" demişti! MİT Başkanı Kalın’dan Yunanistan'da kritik temas
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Gereğini yaparız” demişti! MİT Başkanı Kalın’dan Yunanistan'da kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nden dönerken uçakta 'Yunani..
Tarih ve saat belli oldu! Şüpheli Ahmet Davutoğlu İfade Verecek
Gündem

Tarih ve saat belli oldu! Şüpheli Ahmet Davutoğlu İfade Verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlattığı fe..
Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!
Gündem

Büşra Sakınmaz bin pişman: Hiçbir güç bir daha bana CHP’ye oy verdiremez!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Büşra Sakınmaz, partisinin 2023'te CHP ile yaptığı ittifak için, "Geriye dönebilsek bunu asla yapmazdık..
Öğretmenlerden Cumhurbaşkanı'na Umut Dolu Mektup
Eğitim

Öğretmenlerden Cumhurbaşkanı'na Umut Dolu Mektup

Maarif öğretmenler tarafından Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Milli eğitim bakanı Yusuf Tekin’e seslenrek bu zulmün bitmesini istiyorlar...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23