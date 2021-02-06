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Eğitim Cumhurbaşkanı imzaladı! Yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulma kararı yayımlandı
Eğitim

Cumhurbaşkanı imzaladı! Yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulma kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre, 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 08:54:00 -
Cumhurbaşkanı imzaladı! Yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kurulma kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi, Aksaray Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde İslami İlimler Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Teknik Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Selçuk Üniversitesinde Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, Yalova Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat Bozok Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Bilim Üniversitesinde Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Avrasya Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesinde İletişim ve Hukuk Fakülteleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

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