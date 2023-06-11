Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine dikkat çeken yorum: Emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçildikten sonra ilk kez KKTC'ye ziyaret edecek olmasını değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Anavatan ile KKTC devleti arasındaki emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor." dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC’ye yapacak olmasının Anavatan ile KKTC devleti arasındaki emsalsiz ilişkinin önemini teyit ettiğini bildirdi.
Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Haziran'da KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaretinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını koruma, KKTC'nin tanınma politikasını destekleme kararlılığını bir kez daha vurgulamaktadır." ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma sanayinde önemli adımlar atarak ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, ziyaretle ilgili Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden (GKRY) yapılan yorum ve açıklamaları da "hadsizlik" olarak nitelendirdi.
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, hızla büyüyen savunma sanayinin etkisiyle daha da güçlenen Türk ordusu ile dünyada hızla nüfuzu artan Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkına karşı tehditleri bertaraf edeceğine ve KKTC’nin tanınmasına giden yolu da açacağına inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak olması, Anavatan ile KKTC devleti arasındaki emsalsiz ilişkinin önemini teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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