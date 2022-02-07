Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığında bir engel var mı? Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığında yasal bir engel var mı? Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Ankara Kızılcahamam'da yaptığı kampın ardından açıklama yaptı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır."

Cumhurbaşkanı kaç dönem seçilir?

“İnanıyorum ki, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır” diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanı’nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan’ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın" ifadelerini kullandı.