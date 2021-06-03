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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'deki canlı yayınını hedef alan Çölaşan'a sert tepki: Faşist Bunak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'deki canlı yayınını hedef alan Çölaşan'a sert tepki: Faşist Bunak

Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Haber'de katıldığı program için 'canlı yayın değildi' sözlerini ortaya atmasına tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 23:44:00 - 2021-06-04 00:28:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'deki canlı yayınını hedef alan Çölaşan'a sert tepki: Faşist Bunak

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TRT Haber'deki canlı yayını hedef aldı. Çölaşan, programın canlı yayın olmadığını öne sürdü.

Çölaşan'ın iddiasına cevap veren TRT Haber Moderatörü Betül Soysal Bozdoğan, "Yayın canlı yapılmıştır. Yayın saati fragmanlarda 22.30 olarak duyurulmuştu. Birkaç dakikalık gecikmeyle 22.35’te yayına başladık ve çıkış saatimiz ise; 00.25 idi." dedi. Bozdoğan, Çölaşan'ın 'yayın canlı değildi çünkü saat 09:05'di' iddiasının cehaletinden kaynaklandığını da yüzüne vurdu. 

'Faşist Bunak'

Çölaşan'ın iddiası sosyal medyada da gündem oldu. Faşist Bunak Hashtagh'i ile yapılan paylaşımlarda Çölaşan'ın geçmişten bugüne bütün yalanları ve skandalları yeniden gündeme getirildi.

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