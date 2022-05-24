Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Yunanistan'dan açıklama

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis. ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Beyaz Saray ve Kongre'de yaptığı görüşmelerde Washington'un Atina'ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara'nın F-16 savaş uçaklarını modernleştirmek ve yeni savaş uçakları satın alma projesini ise engellenmesi için yoğun lobi yapmıştı.

"Amerika'ya telkinlerde bulundu"

Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyin" talebinde bulunan Miçotakis'e çok sert tepki gösterdi.

"Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" diyen Erdoğan, "F-16'ları sakın Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Şimdi biz, bu yıl Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz, sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede, nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz, bize yeteriz. Biz, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da öyle zannediyorum ki Amerika herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik tepkisine yanıt gecikmedi. Reuters'in haberine göre, Erdoğan'ın sert açıklamasına cevap veren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Miçotakis'in Yunanistan'ın haklarını ve uluslararası hukuku savunduğunu ve Yunanistan'ın dış politikasının da ittifaklara dayandığını söyledi.

"Bizim politikamız ilkeler politikasıdır"

İkonomu, "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizim politikamız ilkeler politikasıdır" sözlerini kullandı.