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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği dönem başlıyor! Bu 4 kritere uyan il, normalleşecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği dönem başlıyor! Bu 4 kritere uyan il, normalleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Martta normalleşme başlayacak" açıklamasının ardından izlenecek yol haritası ortaya çıktı. Buna göre her il vaka sayısı, test pozitiflik oranı, hastanelerdeki durum ve aşılamaya göre puanlanacak. Kısıtlamalar bu puan tablosuna göre kaldırılacak. Aksi durumda kısıtlamalar geri dönebilecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 08:41:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyallerini verdiği dönem başlıyor! Bu 4 kritere uyan il, normalleşecek

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mart ayında normalleşmeye geçiliyor" ifadelerini kullandı. Esnafın ve vatandaşların merakla beklediği bu süreçte nasıl bir plan yapılacağı ise merak konusu oldu.

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşmenin nasıl olacağını Hürriyet'e anlattı:

"Her il, 4 kriter üzerinden puanlanacak"

"Şu anda Bilim Kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere 4 kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.

O kriterler şöyle olacak:

İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları

Testte pozitiflik oranları

Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu

İllerdeki aşılama durumu

Puanlamaya göre kısıtlamalar geri gelebilir

Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacakken, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek."

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