Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası ABD çark etti: Artık zorundayız

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Muhalefeti desteklemeliyiz” diyerek hedef aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinde muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na fark attı.

Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından ABD’den geri adım için çağrı geldi. Düşünce kuruluşu Wilson Center’da Ortadoğu Programı Başkanlığı yapan ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den ABD yönetimine çağrı geldi.

“İlişki kurmak zorundayız”

"Erdoğan'ın Seçim Zaferinden Sonra Türkiye-Batı İlişkileri: Etkileşime Girin, Anlayın, Üstesinden Gelin" başlığıyla bir yazı kaleme alan Jeffrey, küresel ölçekteki tehlikeli bir zaman diliminde Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişki kurmak zorunda olduğunu ifade etti.

“Anlamaya çalışırsak gerilim aşılır”

Türkiye’de Erdoğan’ın zorlu bir rekabetten sonra eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yeniden cumhurbaşkanı olmasının Batı’yı kızdıracağını ancak Türkiye’nin endişelerinin anlaşılmaya çalışıldığı takdirde ilişkilerde gerilimlerin aşılacağını belirten Jeffrey, askeri gücü ve güçlü ekonomik yapısı nedeniyle Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunu kaydetti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'ya karşı ama karşılıklı çalışılabilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişki kurmanın önemli ve zor bir adım olduğunu belirten ABD’li diplomat, çoğu Türk gibi Erdoğan’ın da son 20 yılda ABD ve Avrupa’ya karşı haklı bir kızgınlık yaşadığını vurguladı. Erdoğan’ın Batı’ya karşı olduğunu ancak karşılıklı işbirliği ile çalışılabileceğini ifade eden Jeffrey,

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AB ile ABD’nin karşılıklı uyum istediğini ancak Erdoğan’ın bunu pek iyi yapamadığını yazan Jeffrey, Biden'ın 30 Mayıs'ta Erdoğan'ı aramasının önemli bir ilk adım olduğunu kaydetti.

ABD'nin S-400 ıbnanı şenbis

Türkiye ile ABD’nin yıllardır çatışma halinde olduğunu belirten Jeffrey, gerilimin çözümünde iki ülkedeki yerleşik zihniyetler tarafından engellendiğini ifade etti.

Türkiye’nin Suriye, Libya, Kafkaslar ve Ukrayna'daki faaliyetlerinde görüldüğü üzere Rusya’ya karşı olduğunu fakat kritik çıkarların olduğunu vurgulayan Jeffrey, Rusya'ya NATO yaptırımları ve S-400 alımını tersine çevirme talebiyle ilgili Ankara’ya yapılan baskının sürekli baş ağrıtacağını kaydetti.

“PKK Bölücü hedefinde başarılı olamadı”

ABD’nin hem PKK’yı terör örgütü olarak tanıması hem de terör örgütünün Suriye’deki uzantılarına destek olmasının ironik olduğunu belirten James Jeffrey, ABD ile Türkiye arasındaki en önemli sorunlardan birinin bu olduğunu yazdı. Terör örgütüne verilen desteğin gerilimi artırdığını belirten Jeffrey, Türkiye’de Kürtlerin ülke çapında dağıldığını ve nüfusun bütünleştiğini vurgularken PKK’nın bölücü hedeflerine ulaşamadığını ifade etti.

ABD yönetimi sorunları görmezden gelemez

Türk bakış açısını anlama yeteneği Ermeni, Yunan, PKK ve FETÖ’cü gruplar tarafından engellendiğini belirten ABD’li diplomat, ABD ile Türkiye arasındaki sorunların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Erdoğan'ın seçim zaferi ABD ve Türkiye'ye yeniden başlama şansı verdiğini yazan Jeffrey, gerilimin Batı karşıtlığına dönüştüğünü ifade etti. Erdoğan ile mümkün olduğunca hızlı bir şekilde çalışılması gerektiğini kaydeden Jeffrey, İsveç'in NATO'ya katılımı, F-16 satışı, Suriye'de PKK/YPG'ye saldırmazlık garantisi, Yunanlılarla sükûnet ve Antony Blinken tarafından da desteklenen Ermenistan-Azerbaycan yakınlaşması konuları başta olmak üzere birçok konunun ele alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber 7