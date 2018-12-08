Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın samimi anları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracında giderken okuduğu bir mektup üzerine aradığı kişiyle telefonda konuşması sırasındaki samimi anları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un twitter hesabından paylaştı.08 Aralık 2018 Cumartesi 12:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracında giderken okuduğu bir mektup üzerine aradığı kişiyle telefonda konuşması sırasındaki samimi anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un twitter hesabından 'Bir güzel adam Recep Tayyip Erdoğan' notuyla paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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