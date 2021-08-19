Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'PCR testi' açıklaması hedefte!

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Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını söyleyerek, "Yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalık ortamlara girmek için de test zorunluluğu olacağını belirterek, "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak faaliyet gösterdiği yerlerde de zorunlu PCR testi uygulamasını kullanacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, PCR testlerinin, devlet hastanelerinde ücretsiz uygulanacağını da sözlerine ekledi.

'Dava açılabilir mi?'

Önlem amaçlı uygulamayı aşıya zorlamak olarak yorumlayan çevreler, iktidarı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra twitter hesabından paylaşımda bulunan Siyaset Bilimci Abdullah Çiftçi, şunları söyledi:

"Hukukçu Arkadaşlara soru: Haftada 2 kere PCR testi ile öğrenciyi ve öğretmeni aşı yaptırmaya zorlamak hukuka / Anayasa'ya uygun mu? Bakanlar Kurulu bu kararı alabilir mi? Dava açılabilir mi?"



