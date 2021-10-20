Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali YPG'yi titretti! Bakın ne yapmaya başladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de operasyon sinyalinin ardından, korkuya kapılan terör örgütü YPG, Tel Rıfat kırsalında kum torbaları ile mevzileri güçlendirmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son saldırı bardağı taşırmıştır" diyerek Suriye'deki teröristlere karşı operasyon sinyali vermesinin ardından terör örgütü YPG'yi korku sardı. Tel Rıfat kırsalında görüntülenen teröristlerin kum torbaları ile mevzileri güçlendirdikleri görüldü.
Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde polislerimize yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını belirterek, en kısa sürede gerekli adımların atılacağını ifade etti.
Erdoğan: Tahammülümüz kalmadı
Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.
SMO operasyona hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından Suriye Cerablus'ta bulunan Suriye Milli Ordusu (SMO) yöneticisi Abdurrezzak Aslan el-Laz, "Halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaktır" demişti.
Teröristler hendek kazmaya başladı
Peş peşe gelen bu açıklamaların ardından sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu elleri tetikle gelecek emri beklerken terör örgütü YPG'yi de Türkiye korkusu sardı.
Haber Global'ın görüntülediği terör örgütü mensuplarının Tel Rıfat'ta hendek kazdığı ve kum torbaları ile mevzileri güçlendirdikleri görüldü.