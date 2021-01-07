Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi battı! İşte Saadet Partisi'ni yönlendiren CHP kafalılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti. Ziyaretin Erdoğan’ın programında olmadığı, sürpriz bir şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

Asiltürk'ün evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürdü. Ziyaretin ardından Asiltürk, Erdoğan'a aracına kadar eşlik etti. Erdoğan'ın resmi araç yerine sivil plakalı araçla ziyarete gelmesi dikkat çekti.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapmayan Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken balkonlarda kendisini selamlayan vatandaşlara el salladı.

Ziyaret Saadet Partisi'ni yönlendiren CHP kafalılara battı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerindeki kampanyasına "Yıkılma sakın Ekrem İmamoğlu" diyerek bağış yapan Saadet Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Aktaş'a battı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haddini aşan ifadeler kullanan Aktaş, Asiltürk’ün Saadet Partisi'ni “Cumhur İttifakı'na yamama” hedefiyle hareket ettiğini iddia etti.

Eşcinsellere arka çıkan baroları sahiplenmişti

Ali Aktaş, Kur'an-ı Kerim ayetlerini nefret söylemi olarak ilan eden ve eşcinsel sapkınlara arka çıkan baroları sahiplenmesiyle tepki çekmişti.