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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Kasımpaşa'yı coşturdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Kasımpaşa'yı coşturdu

2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacağının açıklaması Kasımpaşa'da çoşkuya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 02:09:00 - 2021-12-17 02:09:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacağını ve söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu duyurdu. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Kasımpaşa'da bir çay ocağında darbuka çalarak kutlamalarda bulundu. Ankara'daki işçilerden de yapılan zammın ardından teşekkür videoları çekerek sosyal medyada paylaştı.

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