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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için vatandaşları ücretsiz taşıyacaklar

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için kentin her yerinden vatandaşları ücretsiz olarak miting alanına taşıyacaklarını açıkladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi için vatandaşları ücretsiz taşıyacaklar

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi için kentin her yerinden vatandaşları ücretsiz olarak miting alanına taşıyacaklarını açıkladı.


Oda binasında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Mesut İnce, 8 Eylül Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz Millet Meydanında yapacağı mitinge, daha önceleri olduğu gibi bu yılda halkı ücretsiz olarak taşıyacaklarını söyledi.


İnce, yaptıkları toplantı sonrası aldıkları karar ile 8 Eylül Pazar günü 16.00’da yapılacak miting için özel halk otobüsleri ve minibüslerinin saat 14.00’dan 18.00’a kadar vatandaşı ücretsiz olarak miting alanına taşıyacaklarını söyledi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya ziyaretinde daha önce de olduğu gibi bu yılda geleneği bozmadan vatandaşları ücretsiz olarak taşıyacaklarını söyleyen İnce, “Bizler şoför esnafları olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Özellikle merkezde çalışan 78 adet odamıza bağlı Yeşilyurt minibüsçüler odasına bağlı ve Merkeze bağlı özel halk otobüslerimizin bizlere yapmış olduğu talepler sonucunda bütün mahallelerde vatandaşlarımızı ücretsiz bir şekilde 15 Temmuz millet meydanına taşıyarak ücretsiz hizmet vereceğiz. Bütün şoför esnafımızla Malatyalıları Pazar günü millet meydanına taşıyacağız. Saat 14.00’den sonra halk otobüslerimizin ücretsiz olduğunu vatandaşlarımıza buradan duyurmak istiyoruz. Tekrardan Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz diyor saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:12
  1. doğa

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