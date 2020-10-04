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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:45:57 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saat 19.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1,5 saatte tamamlandı. Serrac ve beraberindeki heyet daha sonra köşkten ayrıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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