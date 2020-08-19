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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs açıklaması yüreklere su serpti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs açıklaması yüreklere su serpti

Ölümlere neden olan koronavirüsle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemlerde artış yaşansa dahi salgının kontrol altında olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:45:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs açıklaması yüreklere su serpti

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi ülkemizde de etkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerden koronavirüse kadar birçok konuyu gündemine alan Erdoğan'ın salgınla ilgili sözleri yüreklere su serpti.

"Salgın kontrolümüz altındadır"

"Vaka sayısında kısmı artış yaşansa da salgın kontrolümüz altındadır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özel sektörü ve kamu kurumlarıyla özgün bir yol izliyor. Ne salgınla mücadelemizi sekteye uğrattık ne de yatırımlarımızı durdurduk. 800 bin insanın canına mal olan krizin üstesinden gelmek kolay değildir. Sadece sosyal hayatı değil günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir. Ülkemiz aldığı tedbirler ve attığı adımlarla krizi en başarılı yürüten ülkelerdendir. Vaka sayısında kısmı artış yaşansa da salgın kontrolümüz altındadır. Turizm sektörü toparlanmaya başladı."

 

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Yorumlar

Metin Uyulan

Korona Lobisi üzülmüştür Sabahlara kadar uyuyamazlar . Yatı sokağa çokça yasağı Planları yatı 5G. DSÖ size çok kızacak Kung Flu kontrol altında .
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