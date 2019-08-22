Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu22 Ağustos 2019 Perşembe 15:29
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Raul Salavaria Hernandez'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hernandez'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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