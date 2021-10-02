Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını üzerlerine aldılar! Tabela partisi TKP'den anayasa açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı için düzenlenen özel oturumda konuştu. Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süre önce gündeme getirdiğimiz yeni anayasa teklifimizin de Meclisimiz tarafından hayata geçirileceğine inanıyorum. Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Partiler yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşmalı." dedi.

Son seçimlerde yüzde 0,19 oy alan TKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını üzerine alındı.

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Halkta yüzde yarım bile karşılığı olmayıp, sadece bir tabeladan ibaret olan TKP yönetimi, yayınladığı açıklamada, "Halk düşmanı ve gerici bir iktidarla da onun taklitleri ile de şu veya bu anayasa adına uzlaşmayacağız. Hakkımız olanı alacak, sosyalist bir ülkeyi alacağız." ifadelerini kullandı.

TKP, 31 Mart seçimlerinde yüzde 0,19 oy almıştı