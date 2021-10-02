  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını üzerlerine aldılar! Tabela partisi TKP'den anayasa açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını üzerlerine aldılar! Tabela partisi TKP'den anayasa açıklaması

Halkta yüzde bir bile karşılığı olmayan TKP, TBMM'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeni Anayasa çağrısını üzerine alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 17:41:00 - 2021-10-02 18:18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını üzerlerine aldılar! Tabela partisi TKP'den anayasa açıklaması

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı için düzenlenen özel oturumda konuştu. Yeni Anayasa çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süre önce gündeme getirdiğimiz yeni anayasa teklifimizin de Meclisimiz tarafından hayata geçirileceğine inanıyorum. Meclisimizin, mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Partiler yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşmalı." dedi.

Son seçimlerde yüzde 0,19 oy alan TKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını üzerine alındı.

'Boyun eğme' adlı fitneci yayın organından kağıt israfı!

Halkta yüzde yarım bile karşılığı olmayıp, sadece bir tabeladan ibaret olan TKP yönetimi, yayınladığı açıklamada, "Halk düşmanı ve gerici bir iktidarla da onun taklitleri ile de şu veya bu anayasa adına uzlaşmayacağız. Hakkımız olanı alacak, sosyalist bir ülkeyi alacağız." ifadelerini kullandı.

TKP, 31 Mart seçimlerinde yüzde 0,19 oy almıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay