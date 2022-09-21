Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Biden' cevabı gündem oldu!

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Birleşmiş Milletler (BM) zirvesinin yapıldığı salonun çıkışında bir muhabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uzaktan seslenerek bir soru yöneltti.

Muhabirin yanına yaklaşan Erdoğan, “Haydi sor bakalım.” diyerek gazeteciye yöneldi.

Muhabir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Biden ile görüşecek misiniz?” diye sordu. Erdoğan, "Resepsiyonuna katılacağım." karşılığını verdi.

"O Biden, ben de Erdoğan"

Muhabir bu sefer de, “Biden'la ayrı ikili görüşme yapmak ister misiz?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan muhabire gülümseyerek, "O Biden, ben de Erdoğan" ifadelerini kullandı.

İzleyenleri gülümsetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cevabı beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile izleyenleri gülümsetti.