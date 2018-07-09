Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (Başkan) yardımcıları kim oldu?

Yeni kabine listesi son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna duyruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini oluşturacak Bakanlar Kurulu listesi merek ediliyordu. Yeni kabine açıklandı. Yeni kabinede kimler var? Hangi bakanlığa kim getirildi? Yeni Bakanlar Kurulu'na giren isimler kimler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini oluşturacak olan isimler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:40’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri Külliye'deki basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. İşte Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesi

Cumhurbaşkanı Yardımcıları:

Fuat Oktay

Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar

Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank