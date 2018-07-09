Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın (Başkan) yardımcıları kim oldu?
Yeni kabine listesi son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna duyruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini oluşturacak Bakanlar Kurulu listesi merek ediliyordu. Yeni kabine açıklandı.Yeni kabinede kimler var? Hangi bakanlığa kim getirildi? Yeni Bakanlar Kurulu'na giren isimler kimler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini oluşturacak olan isimler...09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:37
Yeni kabine listesi son dakika gelişmesi olarak kamuoyuna duyruldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini oluşturacak Bakanlar Kurulu listesi merek ediliyordu. Yeni kabine açıklandı. Yeni kabinede kimler var? Hangi bakanlığa kim getirildi? Yeni Bakanlar Kurulu'na giren isimler kimler? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesini oluşturacak olan isimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis’teki yemin töreni sonrası saat 21:40’da yeni kabineyi oluşturacak isimleri Külliye'deki basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. İşte Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabinesi
Cumhurbaşkanı Yardımcıları:
Fuat Oktay
Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar
Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank
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