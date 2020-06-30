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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8. torun sevinci

Esra ve Berat Albayrak çiftinin 4. çocuklarına "Hamza Salih" adı verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:11:27 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8. torun sevinci

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamza Salih" adı verilen torunu dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dördüncü çocukları dün akşam saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın 8. torununa "Hamza Salih" adı verildi.

Erdoğan, doğum haberi üzerine Ankara'dan İstanbul'a gelerek, kızını, damadını ve bebeği ziyaret etti.

- Berat Albayrak Twitter'dan sevincini paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sevincini Twitter adresinden paylaşarak, "Rabb'imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.

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