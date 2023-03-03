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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'lı masa öngörüsü gündem oldu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'lı masa öngörüsü gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6'lı masa için, "Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar." şeklindeki öngörüsü gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 22:27:00 - 2023-03-03 22:28:48

 Yeniakit.com.tr 

Kemal Kılıçdaroğlu-Meral Akşener kavgası 6'lı masadaki krizi gün yüzüne çıkartarak dağılmalarına sebep oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İP'li Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmemesinden sonra dağılan 6'lı masaya ilişkin öngörüsü ile gündem oldu.

Erdoğan, 6'lı masanın içi boş toplantılarına dikkat çektiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir atasözü var. Oturdular, konuştular, dağıldılar"
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