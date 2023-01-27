Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez böyle göreceksiniz! Yanındakiler gülümseyerek izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te katıldığı açılışta vatandaşlarla beraber Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısına eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'in Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, sahneye gelen çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.
Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığın "Bilecik sizinle gurur duyuyor." sloganlarına, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Bu coşkunuz, bu heyecanınız, inanıyorum ki evet 14 Mayıs'ta burası bir başka patlayacak. Buna hazır mıyız?" karşılığını verdi.
Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısına eşlik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı gerçekleştirdikten sonra vatandaşlarla beraber Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkısına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keyifli anları izleyenleri gülümsetti.