Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleşirmek isteyen CHP'li fena yakalandı

Siyaset yapması kamu görevlisi olduğu için yasak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi hedef alan açıklamaları sonrası yaptığı hatanın farkına varıp Twitter hesabını gizledi. Paylaşımlara birçok isim sert tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili sert tepki gösterdi:

Ulaş Aydın. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı memur Daire Başkanı. Siyasi faaliyette bulunması yasak.

Sosyal hizmetlerin başında. Belediye yardımlarının nasıl CHP teşkilatlarına gittiği anlaşılmış oldu!

Tarafsız olması gereken şahısla ilgili disiplin süreci başlatılmalı!

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Çevre,Şehir,Kültür Başkanı Sefa Şahin şunları söyledi:

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın, kamu çalışanı olduğunu unutmuş, siyasi paylaşımlar içine girmiş! Eğer siyasete girecekse kamu görevini bıraksın çıksın er meydanına da siyasetini yapsın yüreği yetiyorsa!

2- Liyakat yoksunu CHP, bürokrat diye belediyede üst yönetime getirdiği kamu görevlisinin yaptıklarına ise sessiz kalıyor. Ya da CHP kendisi getirip koyduğu için kamunun parası ile tetikçilik yaptırıyor.

3- Şimdi görüyoruz ki, yaptığı paylaşımları basına düşen CHP'nin belediyede bürokrat diye atadığı Ulaş Aydın, paylaşımlarının yanlış olduğunu anca fark etti, attığı tweetleri silip, hesabını korumaya aldı. Anladık ki tükürdüklerini de yalıyormuş CHP'nin tetikçileri...