Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuklara harçlık dağıttığı esnada kızdıran anlar: Ayıp ayıp!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara harçlık dağıttığı paradan isteyen vatandaşa "Ayıp, ayıp" diyerek tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî İrade Meydanı'nda düzenlenen, toplam yatırım bedeli 3 milyar 412 milyon lirayı geçen Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Onlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara da harçlık ve oyuncak dağıttı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki paraya bir kişi uzandı.
'Ayıp' diyerek tepki gösterdi
Erdoğan o sırada duruma "Ayıp, ayıp" diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın yanındaki kişilerse şahsa "Çocuklara sadece" ifadelerini kullandı.
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