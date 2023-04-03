Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuklara harçlık dağıttığı esnada kızdıran anlar: Ayıp ayıp!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî İrade Meydanı'nda düzenlenen, toplam yatırım bedeli 3 milyar 412 milyon lirayı geçen Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan program sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Onlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, çocuklara da harçlık ve oyuncak dağıttı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki paraya bir kişi uzandı.

'Ayıp' diyerek tepki gösterdi

Erdoğan o sırada duruma "Ayıp, ayıp" diyerek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın yanındaki kişilerse şahsa "Çocuklara sadece" ifadelerini kullandı.