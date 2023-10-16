Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zafer sonrası tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı için tebrik mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millîlerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
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