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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yusufeli Barajı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabında "Yusufeli Barajı"na ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:54:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden törende yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

ali

sadece rekorlari kirnadiniz ekibinizke birlikte sevgili Baskanim ulkenin milletin makus talihini de TARIHI SORUMLULUGUN UFKUNA CEVIRDINIZ, minnettariz, Allah nazardan korusun uzun omur versin
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